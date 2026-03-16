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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Schiavona

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 24vom 16.03.2026
Die Schiavona

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 24: Die Schiavona

39 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Schiavona an. Die Waffe war vor allem während des 16. und 17. Jahrhunderts in Italien sehr beliebt.

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