Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 24: Die Schiavona
39 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Schiavona an. Die Waffe war vor allem während des 16. und 17. Jahrhunderts in Italien sehr beliebt.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC