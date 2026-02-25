Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 03.03.2026
39 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Nachdem die Fans per Onlinevoting ihre vier liebsten Schmiede bestimmt haben, dürfen sich diese nun ein zweites Mal beweisen - beim Fertigen des philippinischen Panabas.

Kabel Eins Doku
