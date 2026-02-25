Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 5: Publikumslieblinge
39 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Nachdem die Fans per Onlinevoting ihre vier liebsten Schmiede bestimmt haben, dürfen sich diese nun ein zweites Mal beweisen - beim Fertigen des philippinischen Panabas.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC