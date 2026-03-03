Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 03.03.2026
Folge 6: Das Afena

39 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein westafrikanisches Schwert - das Afena.

Kabel Eins Doku
