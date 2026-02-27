Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 05.03.2026
Folge 9: Das Khyber-Messer

41 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen persisch-indischen Dolch.

