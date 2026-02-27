Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 9: Das Khyber-Messer
41 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen persisch-indischen Dolch.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC