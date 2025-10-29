Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 30vom 29.10.2025
39 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen Pfeifen-Tomahawk an, der sowohl als Beil als auch als Pfeife zu verwenden ist.

