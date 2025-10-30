Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Washingtons Colichemarde

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 32vom 30.10.2025
Washingtons Colichemarde

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 32: Washingtons Colichemarde

38 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein schmales Schwert namens Colichemarde an.

