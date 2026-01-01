Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Messer

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 1vom 19.01.2026
Folge 1: Das große Messer

38 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein Großes Messer, eine um 1500 eingesetzte europäische Klingenwaffe.

Kabel Eins Doku
