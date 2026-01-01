Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

General Yamashitas Militärschwert

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 10vom 26.01.2026
General Yamashitas Militärschwert

General Yamashitas MilitärschwertJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: General Yamashitas Militärschwert

41 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Waffe nach Vorlage des Militärschwerts von General Yamashitas.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen