Wettkampf der Waffenschmiede

Army-Special

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 11vom 26.01.2026
Army-Special

Folge 11: Army-Special

40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Heute treten vier Soldaten der US-Armee in den Wettkampf ein. Geschmiedet wird ein Kampfmesser der Spezialeinheiten. Die beiden Finalisten fertigen anschließend zuhause ein Schwert für Offiziere an.

