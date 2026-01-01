Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Army-Special
40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Heute treten vier Soldaten der US-Armee in den Wettkampf ein. Geschmiedet wird ein Kampfmesser der Spezialeinheiten. Die beiden Finalisten fertigen anschließend zuhause ein Schwert für Offiziere an.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC