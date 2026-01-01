Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Nagamaki

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 2vom 20.01.2026
Die Nagamaki

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 2: Die Nagamaki

38 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie eine japanische Langwaffe für Fußkämpfer, die Nagamaki.

