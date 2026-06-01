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Wettkampf der Waffenschmiede

Special-Fanrunde

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 20vom 22.06.2026
Special-Fanrunde

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 20: Special-Fanrunde

40 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

In die Spezial-Finalrunde treten die Gewinner der letzten Wettkämpfe unter Vertretern des US-Militärs erneut in die Arena. Der Soldat, der Flieger, der Marineoffizier und der Seemann sollen in nur drei Stunden einen Grabendolch schmieden.

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