Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 7vom 22.01.2026
38 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute schmieden die Kandidaten eine Lochaber-Axt, eine schottische Variante der Streitaxt.

