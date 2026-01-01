Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 8vom 23.01.2026
39 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Falchion an. Dabei handelt es sich um eine Hiebwaffe, wie sie vom Mittelalter bis zu den Anfängen der Renaissance verwendet wurde.

