Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 8: Das Falchion
39 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Falchion an. Dabei handelt es sich um eine Hiebwaffe, wie sie vom Mittelalter bis zu den Anfängen der Renaissance verwendet wurde.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC