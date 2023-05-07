Das Breitschwert der 9 RingeJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Das Breitschwert der 9 Ringe
40 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12
Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Kung-Fu-Kampfkunst. Nachdem die vier Schmiede ein Set aus Kunai-Wurfmessern fertigen, ziehen die zwei besten ins Finale ein. Wem gelingt das beste "Breitschwert der 9 Ringe", wer kassiert das Preisgeld?
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC