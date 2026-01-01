Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Rapier der Musketiere

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 10vom 07.01.2026
Das Rapier der Musketiere

Das Rapier der MusketiereJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Das Rapier der Musketiere

38 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute kommen Fans der Drei Musketiere auf ihre Kosten, denn die Kandidaten fertigen ein Rapier aus der Zeit um 1590 an.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 5 Staffeln und Folgen