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Wettkampf der Waffenschmiede

Der Sponton

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 11vom 14.05.2023
Der Sponton

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 11: Der Sponton

40 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Finalisten einen Sponton an. Dabei handelt es sich um eine Stangenwaffe, die vor allem im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts verwendet wurde.

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