Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 11: Der Sponton
40 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Finalisten einen Sponton an. Dabei handelt es sich um eine Stangenwaffe, die vor allem im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts verwendet wurde.
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC