Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 15: Die Kriegssense
40 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Nachdem die vier Kandidaten der Halloween-Edition einen Zombie aus Stahlresten erschaffen, geht es für die Finalisten ans Schmieden einer Kriegssense.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC