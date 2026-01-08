Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

El Cids Tizona

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 16vom 08.01.2026
El Cids Tizona

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 16: El Cids Tizona

37 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Schwert namens Tizona, mit dem der Spanier "El Cid" gegen die Mauren kämpfte.

