Das französische PionierschwertJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 22: Das französische Pionierschwert
41 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 6
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten fertigen ein legendäres französisches Pionierschwert.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC