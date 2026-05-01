Das chinesische ZhanmadaoJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 28: Das chinesische Zhanmadao
40 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie ein chinesisches Schwert namens Zhanmadao, dessen Markenzeichen eine einschneidige, gebogene Klinge ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC