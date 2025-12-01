Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 3vom 22.12.2025
Folge 3: Das NASA-M1-Messer

37 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein robustes Messer, das ursprünglich für die NASA hergestellt wurde.

Kabel Eins Doku
