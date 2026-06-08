Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Sodegarami

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 31vom 08.06.2026
Die Sodegarami

Die SodegaramiJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 31: Die Sodegarami

40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten fertigen eine japanische Stangenwaffe namens Sodegarami.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 7 Staffeln und Folgen