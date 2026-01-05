Das Schwert des Dschingis KhanJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 6: Das Schwert des Dschingis Khan
38 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Schwert des mächtigen Kriegers und Gründers des Reichs der Mongolen - Dschinghis Khan.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC