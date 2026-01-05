Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 6vom 05.01.2026
Folge 6: Das Schwert des Dschingis Khan

38 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten das Schwert des mächtigen Kriegers und Gründers des Reichs der Mongolen - Dschinghis Khan.

