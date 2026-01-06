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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Shaska

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 8vom 06.01.2026
Die Shaska

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 8: Die Shaska

38 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen kaukasischen Säbel namens Shashka.

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