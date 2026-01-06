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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Jian

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 9vom 06.01.2026
Das Jian

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 9: Das Jian

38 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein besonders edles Schwert aus China - das Jian.

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