Doppelte HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 5: Doppelte Herausforderung
40 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Vier Schmiede stehen vor einer doppelten Herausforderung: Sie sollen gleich zwei Damast-Messer fertigen. Nach einer harten Testphase kommen nur zwei Schmiede weiter, um ein äußerst anspruchsvolles Cinquedea-Schwert zu schmieden. Wer nimmt die 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause?
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC