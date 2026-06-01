Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 7: Messerkampf
40 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Vier Schmiede treten zu einem Messerkampf an. Die Konkurrenten werden sofort auf die Probe gestellt, und ein Kandidat wird eliminiert, bevor der erste Ofen angezündet wird. Wer nimmt die 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause?
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC