Why Women Kill
Folge 10: Im blutigsten Garten
48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 16
Als rechtschaffener Mann fühlt sich Vern der Wahrheit verpflichtet - auch wenn das bedeutet, seine eigenen Schwiegereltern verraten zu müssen. Während er Beweise sammelt, versucht Alma verzweifelt, den Strick um ihren Hals zu lockern, weshalb sie bereits den nächsten perfiden Coup schmiedet. Doch ihr Plan geht diesmal nicht auf: Das fragile Lügengebäude stürzt ein und die Gräueltaten der Fillcots kommen unaufhaltsam ans Licht.
Alle Staffeln im Überblick
Why Women Kill
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures International Ltd.