Instrumente des SchicksalsJetzt ohne Werbung streamen
Why Women Kill
Folge 5: Instrumente des Schicksals
47 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Rita schmiedet einen besonders herzlosen Plan, nachdem sie erfährt, dass ihre Rivalin Dee ausgerechnet die Tochter von Alma ist - jener Alma, die um Haaresbreite in Ritas elitären Gartenclub aufgenommen worden wäre. Und obwohl Alma Ritas ganze Verletzlichkeit aus nächster Nähe zu spüren bekommt, erkennt sie schon bald, dass sie aus der heiklen Situation einen Vorteil ziehen könnte. Bertram hingegen ringt mit seinen inneren Dämonen und sucht Rat bei einem alten Vertrauten ...
Alle Staffeln im Überblick
Why Women Kill
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures International Ltd.