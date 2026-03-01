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Why Women Kill

Meine Cousine Rache

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7vom 01.03.2026
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Folge 7: Meine Cousine Rache

42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Der Tod von Carlo Castillo wird als Mordfall eingestuft und belastende Beweise rücken ausgerechnet Rita ins Visier der Ermittler. Obwohl sie stets ihre Unschuld beteuert, gleitet ihr alles aus den Händen - bis ihre Cousine auf ein entscheidendes Detail stößt, das alles verändern könnte. Unterdessen lernen die Fillcots Dees neuen Freund Vern kennen und geraten schnell in die Bredouille, als sie herausfinden, welchem Beruf er nachgeht ...

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