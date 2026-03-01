Why Women Kill
Folge 7: Meine Cousine Rache
42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Der Tod von Carlo Castillo wird als Mordfall eingestuft und belastende Beweise rücken ausgerechnet Rita ins Visier der Ermittler. Obwohl sie stets ihre Unschuld beteuert, gleitet ihr alles aus den Händen - bis ihre Cousine auf ein entscheidendes Detail stößt, das alles verändern könnte. Unterdessen lernen die Fillcots Dees neuen Freund Vern kennen und geraten schnell in die Bredouille, als sie herausfinden, welchem Beruf er nachgeht ...
Alle Staffeln im Überblick
Why Women Kill
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures International Ltd.