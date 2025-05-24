zeit.geschichte: Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)Jetzt kostenlos streamen
Wie wir wurden. Was wir sind
Folge 1: zeit.geschichte: Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)
„Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)“ zeigt den Beginn eines neuen Österreichs und die prägenden Momente, die zur Entstehung eines neuen Österreichgefühls beigetragen haben. Die Dokumentation beleuchtet die Hintergründe der prägenden und identitätsstiftenden Ereignisse der Nachkriegsjahre. Hans Magenschab erzählt, wie die legendäre Weihnachtsansprache von Bundeskanzler Leopold Figl zustande kam. Ein neuer Staat braucht auch eine eigene Hymne: Fritz Molden erinnert sich, wie seine Mutter den Text der Bundeshymne dichtete. Eines der wichtigsten Nationalsymbole hält wieder Einzug in Wien: Prälat Josef Weismayer erzählt vom Triumphzug der Pummerin von St. Florian zum Wiener Stephansdom. Mit dem Staatsvertrag erhält Österreich endgültig seine Freiheit: der Diplomat Franz Matscher erinnert sich, wie die endgültige Fassung diktiert wurde. Bildquelle: ORF/Pammer Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick