Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wie wir wurden. Was wir sind

zeit.geschichte: Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 24.05.2025
zeit.geschichte: Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)

zeit.geschichte: Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)Jetzt kostenlos streamen

Wie wir wurden. Was wir sind

Folge 1: zeit.geschichte: Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)

53 Min.Folge vom 24.05.2025

„Wie wir wurden. Was wir sind (1945-1960)“ zeigt den Beginn eines neuen Österreichs und die prägenden Momente, die zur Entstehung eines neuen Österreichgefühls beigetragen haben. Die Dokumentation beleuchtet die Hintergründe der prägenden und identitätsstiftenden Ereignisse der Nachkriegsjahre. Hans Magenschab erzählt, wie die legendäre Weihnachtsansprache von Bundeskanzler Leopold Figl zustande kam. Ein neuer Staat braucht auch eine eigene Hymne: Fritz Molden erinnert sich, wie seine Mutter den Text der Bundeshymne dichtete. Eines der wichtigsten Nationalsymbole hält wieder Einzug in Wien: Prälat Josef Weismayer erzählt vom Triumphzug der Pummerin von St. Florian zum Wiener Stephansdom. Mit dem Staatsvertrag erhält Österreich endgültig seine Freiheit: der Diplomat Franz Matscher erinnert sich, wie die endgültige Fassung diktiert wurde. Bildquelle: ORF/Pammer Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wie wir wurden. Was wir sind
ORF III
Wie wir wurden. Was wir sind

Wie wir wurden. Was wir sind

Alle 1 Staffeln und Folgen