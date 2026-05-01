Wie wir wurden. Was wir sind (1/5): 1945-1960Jetzt kostenlos streamen
Wie wir wurden. Was wir sind
Folge 611: Wie wir wurden. Was wir sind (1/5): 1945-1960
52 Min.Folge vom 01.05.2026
Die Doku beleuchtet den Neubeginn Österreichs nach dem Zweiter Weltkrieg und prägende Ereignisse der Nachkriegszeit. Zeitzeugen berichten u. a. über Leopold Figl, die Entstehung der Hymne und die Rückkehr der Pummerin. Mit dem Österreichischer Staatsvertrag erlangte Österreich seine Freiheit zurück. Regie: Wolfgang Winkler Gerhard Jelinek Mosser-Schuöker Birgit Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
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Copyrights:© Season 1: ORF 3