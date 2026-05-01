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Wie wir wurden. Was wir sind

Wie wir wurden. Was wir sind (1/5): 1945-1960

ORF IIIStaffel 1Folge 611vom 01.05.2026
Wie wir wurden. Was wir sind (1/5): 1945-1960

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Wie wir wurden. Was wir sind

Folge 611: Wie wir wurden. Was wir sind (1/5): 1945-1960

52 Min.Folge vom 01.05.2026

Die Doku beleuchtet den Neubeginn Österreichs nach dem Zweiter Weltkrieg und prägende Ereignisse der Nachkriegszeit. Zeitzeugen berichten u. a. über Leopold Figl, die Entstehung der Hymne und die Rückkehr der Pummerin. Mit dem Österreichischer Staatsvertrag erlangte Österreich seine Freiheit zurück. Regie: Wolfgang Winkler Gerhard Jelinek Mosser-Schuöker Birgit Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

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