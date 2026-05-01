Wie wir wurden. Was wir sind (2/5): 1960-1975Jetzt kostenlos streamen
Wie wir wurden. Was wir sind
Folge 612: Wie wir wurden. Was wir sind (2/5): 1960-1975
47 Min.Folge vom 01.05.2026
Die Doku zeigt Österreichs Entwicklung in einer Phase des Aufschwungs nach dem Zweiter Weltkrieg. Trotz Neutralität bleibt das Land politisch relevant, etwa durch Konflikte um Südtirol und innenpolitische Reformen wie die ORF-Reform. Ereignisse wie der ESC-Sieg von Udo Jürgens, die Popularität von Karl Merkatz und die Rückkehr von Karl Schranz prägen das Lebensgefühl. Regie: Wolfgang Winkler Birgit Mosser-Schuöcker Gerhard Jelinek Bildquelle: ORF/ORF III/Esther Pruckner
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