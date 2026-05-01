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Wie wir wurden. Was wir sind

Wie wir wurden. Was wir sind (2/5): 1960-1975

ORF IIIStaffel 1Folge 612vom 01.05.2026
Wie wir wurden. Was wir sind (2/5): 1960-1975

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Wie wir wurden. Was wir sind

Folge 612: Wie wir wurden. Was wir sind (2/5): 1960-1975

47 Min.Folge vom 01.05.2026

Die Doku zeigt Österreichs Entwicklung in einer Phase des Aufschwungs nach dem Zweiter Weltkrieg. Trotz Neutralität bleibt das Land politisch relevant, etwa durch Konflikte um Südtirol und innenpolitische Reformen wie die ORF-Reform. Ereignisse wie der ESC-Sieg von Udo Jürgens, die Popularität von Karl Merkatz und die Rückkehr von Karl Schranz prägen das Lebensgefühl. Regie: Wolfgang Winkler Birgit Mosser-Schuöcker Gerhard Jelinek Bildquelle: ORF/ORF III/Esther Pruckner

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