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Wie wir wurden. Was wir sind

Wie wir wurden. Was wir sind (3/5): 1975-1985

ORF IIIStaffel 1Folge 613vom 01.05.2026
Wie wir wurden. Was wir sind (3/5): 1975-1985

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Wie wir wurden. Was wir sind

Folge 613: Wie wir wurden. Was wir sind (3/5): 1975-1985

50 Min.Folge vom 01.05.2026

Die Doku beleuchtet prägende Ereignisse in Österreich zwischen Krisen und Umbrüchen. Dazu zählen die Geiselnahme in der OPEC-Zentrale, politische Debatten wie die Fristenlösung und die Entstehung der Grünen. Auch emotionale Momente wie der legendäre Fußball-Kommentar von Edi Finger oder Erlebnisse von Herbert Prohaska werden aufgegriffen. Unfälle und Skandale wie der Fall Lucona runden das Bild ab. Regie: Wolfgang Winkler Birgit Mosser-Schuöcker Gerhard Jelinek Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

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