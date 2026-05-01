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Wie wir wurden. Was wir sind

Wie wir wurden. Was wir sind (4/5): 1985-1995

ORF IIIStaffel 1Folge 614vom 01.05.2026
Wie wir wurden. Was wir sind (4/5): 1985-1995

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Wie wir wurden. Was wir sind

Folge 614: Wie wir wurden. Was wir sind (4/5): 1985-1995

51 Min.Folge vom 01.05.2026

Die Affäre um Kurt Waldheim, Falcos "Rock me Amadeus" auf Platz eins in den USA, Proteste bei Thomas Bernhards "Heldenplatz" und der Aufstieg Jörg Haiders prägen die späten 1980er Jahre in Österreich. 1989 fällt der Eiserne Vorhang, die Grenzen öffnen sich. In den 1990ern erschüttert die Briefbombenserie von Franz Fuchs das Land, unter den Opfern ist Helmut Zilk. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

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