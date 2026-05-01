Wie wir wurden. Was wir sind (4/5): 1985-1995Jetzt kostenlos streamen
Wie wir wurden. Was wir sind
Folge 614: Wie wir wurden. Was wir sind (4/5): 1985-1995
51 Min.Folge vom 01.05.2026
Die Affäre um Kurt Waldheim, Falcos "Rock me Amadeus" auf Platz eins in den USA, Proteste bei Thomas Bernhards "Heldenplatz" und der Aufstieg Jörg Haiders prägen die späten 1980er Jahre in Österreich. 1989 fällt der Eiserne Vorhang, die Grenzen öffnen sich. In den 1990ern erschüttert die Briefbombenserie von Franz Fuchs das Land, unter den Opfern ist Helmut Zilk. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
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