Wien heute

Wien heute vom 19.11.2025

ORF2
Wien heute vom 19.11.2025

Wien heute

Folge 943: Wien heute vom 19.11.2025

21 Min.Folge vom 19.11.2025

Signation | Begrüßung | WM-Euphorie auch in Wien | Wien prüft höhere Gebühren für SUVs | Ein Ort am Wort: Drogenszene Gumpendorf | Bestseller von Arno Geiger als Wiener Gratisbuch | Wiener forschen an Spray gegen Grippe und Co. | Meldungen | Neue Süßwasseranlage im Haus des Meeres | "Auszeit"-Konzerte im Liegestuhl

ORF2
