Wien heute vom 14.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Wien heute
Folge 906: Wien heute vom 14.10.2025
19 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Budget: Gratiskindergarten bleibt | Illegale Überwachung: IKEA zu Millionenstrafe verurteil | Jobmesse im MAK: Hilfe für Langzeitarbeitslose | Bau von neuen Krisenzentren für Kinder geplant | Studie: 42 % der Künstler mit multikultureller Herkunft | Meldungen | Verein bringt Konzerte in Pflegeheime und Co. | Simmering Schwimmhalle kurz vor Eröffnung
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wien heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12