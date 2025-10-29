Wien heute vom 29.10.2025 - 29.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Wien heute
Folge 922: Wien heute vom 29.10.2025 - 29.10.2025
19 Min.Folge vom 29.10.2025
Immer mehr schwänzen die Schule in Wien | WAFF vermittelt Lehrstellen bei der Stadt Wien | WAFF-Geschäftsführer analysiert Lehrstellenmarkt | Luxuswohnung bleibt aus: Baupolizei greift ein | Drohnenabwehr soll verbessert werden | Meldungen | Erfahrene Alessandra Ferri übernimmt Staatsballett | WienIT liefert drei Millionen Sendungen pro Jahr
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wien heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0