Wien heute vom 06.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 930vom 06.11.2025
Folge 930: Wien heute vom 06.11.2025

22 Min.Folge vom 06.11.2025

Habsburger Schatz nach 100 Jahren wieder aufgetaucht | Anti-Terror-Einsatz in Wien führt zu einer Festnahme | Suchthilfe-Einrichtungen warnen vor Kürzungen | Wien investiert in Windkraft | Mehr Hilfe für Wohnungslose gefordert | Wien bietet gute Bedingungen für Unternehmerinnen | Meldungen | Auftakt zur "Vienna Art Week"

ORF2
