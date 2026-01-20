Wien heute vom 20.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wien heute
Folge 1004: Wien heute vom 20.01.2026
20 Min.Folge vom 20.01.2026
Reaktionen zur Verlängerung des Wehrdienstes | Gemeinderat beschäftigt sich mit Fördermittelmissbrauch im Kindergarten | Ärztekammer Wien nimmt in Gastpatienten-Streit Stellung | Flughafen erwartet heuer Passagierrückgang | Schülerinnen und Schüler lernen in Workshops Umgang mit KI | Naturhistorisches Museum feiert heuer 150. Geburtstag | Aufbau für Eistraum läuft auf Hochtouren
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wien heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2