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Wien heute

Wien heute vom 13.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1056vom 13.03.2026
Wien heute vom 13.03.2026

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Folge 1056: Wien heute vom 13.03.2026

22 Min.Folge vom 13.03.2026

Neue Tierhalteverordnung kritisiert | Hundetrainerin Sporrer über neue Tierhalteverordnung | Jugendlicher Andrang bei Bildungsmesse | Lastenräder werden unpopulärer | Erste genossenschaftliche Buchhandlung eröffnet | Meldungen | Vorbereitungen laufen: Endspurt vor Prater-Saisonstart | Ansturm auf Eissalons am Eröffnungstag

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