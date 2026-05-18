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Wien heute

Wien heute vom 18.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1122vom 18.05.2026
Wien heute vom 18.05.2026

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Folge 1122: Wien heute vom 18.05.2026

21 Min.Folge vom 18.05.2026

Geburtenrate in Wien unter Österreich-Schnitt | Erfolgreiche ESC-Woche: Wien zieht Bilanz | Wien verzeichnet niedrigeres Defizit als erwartet | Finanzstadträtin Novak (SPÖ) über den Rechnungsabschluss | Meldungen | Theater im Park startet in siebte Saison

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