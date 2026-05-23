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Wien heute
Folge 1127: Wien heute vom 23.05.2026
19 Min.Folge vom 23.05.2026
3 jähriger Bub stirbt bei Verkehrsunfall | Dompfarrer Faber wird Amt abgeben | Neue Nationalbibliothek-Chefin | Bei uns: Michaela Mayr | Meldungen | Echt Gut: Casino Zögernitz | Wien-Liebe Festival am Rathausplatz Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Gesprächs mit der Generaldirektorin der ÖNB, Michaela Mayr, finden Sie unter den Links zu dieser Sendung.
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