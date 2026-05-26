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Wien heute
Folge 1130: Wien heute vom 26.05.2026
19 Min.Folge vom 26.05.2026
Bereits fünf Badeunfälle in Wien seit Saisonbeginn | Unfall sorgt für stundelangen Stau | Lueger-Denkmal wieder aufgestellt | Städtebund startet eigene Jobplattform | Neue Beratungsstelle für obdachlose Menschen startet | Meldungen | WM: Kaum große Public-Viewing-Events in Wien | Erste Gelsen: Wie man sich davor schützen kann
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