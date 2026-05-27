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Wien heute
Folge 1131: Wien heute vom 27.05.2026
23 Min.Folge vom 27.05.2026
Tausende protestierten gegen Einsparungen bei den Unis | Rektor Schütze: "Zahlen sind alarmierend" | Müll, Wasser, Parken: Steigende Inflation treibt auch Gebühren in die Höhe | Geschlechtskrankheiten nehmen wieder zu | Ex-Vizekanzler Strache muss sich erneut vor Gericht verantworten | Kurzmeldungen | Handy-Verzicht hat positiven Einfluss auf Psyche von Kindern und Jugendlichen | Donauinselfest 2026 mit 200 Acts auf 14 Bühnen
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