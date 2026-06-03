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Wien heute

Wien heute vom 03.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1138vom 03.06.2026
Wien heute vom 03.06.2026

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Folge 1138: Wien heute vom 03.06.2026

20 Min.Folge vom 03.06.2026

Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem Fund einer einbetonierten Frauenleiche | Patientenanwalt ortet Mangel an Kassenärzten | Baustellen in Währing und Hernals sorgen für angespannte Verkehrssituation | Zukunft des Postsportplatzes offen | Ärzte entfernten 1,5 Kilo schweren Lungentumor | Meldungen | Schülerliga gibt vor WM-Start Tipps ab

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