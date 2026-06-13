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Wien heute
Folge 1148: Wien heute vom 13.06.2026
19 Min.Folge vom 13.06.2026
Mehr als 300.000 Menschen feierten bei Regenbogenparade | Frau von Ex-Freund stundenlang festgehalten | Justiz im Fokus der Öffentlichkeit | "Bei uns": Christina Salzborn (Leiterin der Medienstelle des Straflandesgericht) im Interview | Rollstuhlbasketball kämpft um Aufmerksamkeit | "Echt gut": Longevity Cafe in Mariahilf
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