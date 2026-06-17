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Wien heute
Folge 1152: Wien heute vom 17.06.2026
21 Min.Folge vom 17.06.2026
Mordprozess gegen 14-Jährige: Acht Jahre Haft | Public Viewings: Jubelstimmung nach Sieg | Fans gegen Homophobie: Initiative fordert klare Haltung | Fonds Soziales Wien investierte 2,9 Mrd. | Diskussion um Neugestaltung des Aumannplatzes | Aktuelle Meldungen des Tages | Die Erfinder der "Enzis" im Museumsquartier
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