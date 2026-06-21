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Wien heute

Wien heute vom 21.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1156vom 21.06.2026
Wien heute vom 21.06.2026

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Folge 1156: Wien heute vom 21.06.2026

13 Min.Folge vom 21.06.2026

Mann im Gänsehäufel ertrunken | Volksanwalt kritisiert lange Verfahren bei der Mindestsicherung | Prostatakrebs: Früherkennung kann Leben retten | Startup findet mittels KI brache Bauflächen | Das europäische Jugendparlament tagte in Wien

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