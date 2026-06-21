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Wien heute
Folge 1156: Wien heute vom 21.06.2026
13 Min.Folge vom 21.06.2026
Mann im Gänsehäufel ertrunken | Volksanwalt kritisiert lange Verfahren bei der Mindestsicherung | Prostatakrebs: Früherkennung kann Leben retten | Startup findet mittels KI brache Bauflächen | Das europäische Jugendparlament tagte in Wien
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