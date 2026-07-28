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Wien heute
Folge 1193: Wien heute vom 28.07.2026
21 Min.Folge vom 28.07.2026
Opposition kritisiert Hitzeschutz-Maßnahmen der Stadt | Gemischte Reaktionen auf das geplante Social Media Verbot für unter 14-Jährige | Im Studio: Fabian Fischer vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung | Nach Schiffsunfall: Black Box wird untersucht | Meldungen | Umzug von Papageienhaus fast abgeschlossen | Sommerserie "Wien heute Nacht": Concierge im Hotel InterContinental
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